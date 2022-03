Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen durch Polizeirevier Ost: Mehrere Fahrer von E-Scootern und Rollern ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen, Forstfeld, Waldau und Unterneustadt: Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Dienstag in ihrem Revierbereich im Kasseler Osten Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ein besonderes Augenmerk auf den Saisonwechsel bei Versicherungskennzeichen und -plaketten zum 1. März gehabt. Zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr überprüften Streifen sowohl in einer stationären Kontrollstelle in der Leipziger Straße als auch bei mobilen Kontrollen 23 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten sechs Fahrer auf E-Scootern und Kleinkrafträdern fest, die ohne gültige Versicherungsplakette bzw. -kennzeichen unterwegs waren. Teilweise waren diese noch mit den zum 28. Februar abgelaufenen Nachweisen unterwegs. In einem Fall war eine 49-Jährige aus Kassel gegen 13:30 Uhr im Forstbachweg mit einem E-Scooter unterwegs, der nicht den Anforderungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung entsprach und somit hierzulande überhaupt keinen Versicherungsschutz hätte erlangen können. (Nähere Informationen zu E-Scootern und den rechtlichen Erfordernissen finden Sie in einem Internetbeitrag auf unserer Homepage unter https://k.polizei.hessen.de/974218611). Gegen die sechs Fahrer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Beamten bei den Kontrollen weitere Verkehrsverstöße fest und legten Anzeigen wegen Gurt- und Handyverstößen sowie wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz vor.

