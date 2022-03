Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher in Schule eingeschlossen: Zeugen in Kirchditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Zu einem eher ungewöhnlichen Einbruch in eine Schule in der Kasseler Zentgrafenstraße wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes am heutigen Mittwochmorgen gerufen. Unbekannte Täter hatten sich im Inneren der Schule aufgehalten und zwei Türen aufgebrochen, die nach draußen in Richtung Kapellenweg führen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts, es entstand aber Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bislang ist nicht geklärt, ob die Täter sich bei Schulschluss absichtlich versteckt haben und in dem Gebäude einschließen ließen oder irrtümlich eingeschlossen wurden. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Dienstagnachmittag, 17:30 Uhr, und dem heutigen Mittwochmorgen, 6:00 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell