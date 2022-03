POL-KS: Erstmeldung: Unfall mit drei Fahrzeugen auf L 3460 bei Bergshausen; Straße aktuell gesperrt

Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Autodiebe haben am gestrigen Dienstag in der Goethestraße, Höhe Huttenstraße, in Kassel einen weißen Hyundai Tucson NX4e gestohlen. Von dem Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen KS-RL 1971 im Wert von ca. 35.000 Euro fehlt trotz eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur. Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich auf den Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 14:30 Uhr eingrenzen. Wann genau die ...

