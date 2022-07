Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer wollte flüchten

Greiz (ots)

Greiz/Reinsdorf : Polizeibeamte beabsichtigten gestern Abend (24.07.2022), gegen 23:50 Uhr im Ortsteil Reinsdorf, im Bereich der Göltzschtalbrücke den Fahrer eines Motorrades zu kontrollierten. In der Folge versuchte sich dieser jedoch der Kontrolle zu entziehen, in dem er an den Beamten vorbeifahren wollte. Hierbei geriet er allerdings von der Straße ab und kam zu Fall. Bei seinem Sturz verletzte sich der 41-jährige Fahrer leicht und wurde später im Krankenhaus medizinisch versorgt. Seine Sozia (30) blieb unverletzt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war sein Gefährt zum Unfallzeitpunkt nicht versichert. Die Greizer Polizei leitete in der Folge die entsprechenden Ermittlungen ein. (RK)

