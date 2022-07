Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandermittlung in Caaschwitz

Gera (ots)

Caaschwitz: Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagvormittag (22.07.2022) nach Caaschwitz, speziell zu einer im Eselsteig befindlichen Lagerhalle aus, nachdem von dort ein Brand bzw. eine Rauchentwicklung gemeldet wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so das mit Löscharbeiten begonnen wurde. Aus bislang unbekannten Gründen brach in der Halle ein Feuer aus, wobei letzten Endes mehrere Maschinen beschädigt und ein in der Halle abgestelltes Motorrad zerstört wurde. Ein 45-jähriger Mann wurde durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Seitens der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

