Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahndung nach Mann mit Axt

Gera (ots)

Am Freitag kam es ab 08:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Zeulsdorfer Straße. Ein 32-Jähriger habe dort seine Mutter besucht, um eine Machete abzuholen. Als diese ihn nicht eingelassen habe, soll er mit dem Einsatz einer Axt gedroht haben. Vor dem Eintreffen der Polizei habe sich der Sohn in unbekannte Richtung entfernt. Bei der Fahndung konnte der Mann schließlich an einer Straßenbahnhaltestelle fest- und die Axt sichergestellt werden. Der 32-Jährige, der unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde im Anschluss unter Polizeibegleitung in das Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

