LPI-G: Scheibe von Kleinbus eingeschlagen

Greiz (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag kam es in der Irschwitzer Straße in Greiz zu einer Körperverletzung. Zwei Brüder hatten zunächst miteinander getrunken. Als beide hinreichend alkoholisiert waren, gerieten sie in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Der 40-jährige schlug seinem 32-jährigen Bruder einen Stuhl ins Gesicht. Dieser erlitt eine Schnittwunde an der Wange, ...

mehr