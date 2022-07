Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Gera: Aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kamen Samstagabend (23.07.2022), gegen 22:00 Uhr Polizeistreifen in der Nürnberger Straße zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 27-Jährigen in Bereich dieser Straße (unterhalb eines dortigen Supermarktes) von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und beleidigt wurde. In der Folge griffen die beiden Männer den 27-Jährigen mit mehreren Faustschlägen und Tritten gegen den Kopfbereich an. Nach dem Angriff flüchten die Täter unerkannt. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise geben können.

Beschreibung der Angreifer. Männlich, ca. 180 cm groß, mitteleuropäischer Phänotyp, einer der beiden trug ein weißes T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell