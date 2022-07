Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unrat in Brand

Gera (ots)

Gera: Aus noch ungeklärter Ursache entfachte am Freitagmittag (22.07.2022) gelagerter Unrat im frei zugänglichen Keller des ehemaligen "Russenkrankenhauses" in der Untermhäuser Straße, so dass Feuerwehr und Polizei ausrückten. Die Gefahrenquelle konnte zum Glück schnell beseitigt werden. Personen kamen nicht zu schaden. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Brandausbruch geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

