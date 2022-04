Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Unfall durch ausgelösten Airbag leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Enneper Straße stießen Samstagabend (02.04.2022) zwei Autos zusammen. Gegen 19.40 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem Skoda von der Enneper Straße aus kommend nach links in die Grundschöttler Straße abbiegen. Die Frau übersah nach bisherigem Stand der Ermittlungen einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Polo, der in Richtung Haspe fuhr. Der 37-jährige VW-Fahrer erlitt bei dem Zusammenprall durch einen ausgelösten Airbag leichte Verletzungen. Die Ennepetalerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (arn)

