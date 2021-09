Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener randaliert, Zeugen gesucht

Unbekannte sollen am Dienstag das rabiate Verhalten eines Betrunkenen in Ulm gefilmt haben.

Ulm (ots)

Wie die Polizei später erfuhr, war gegen 16.30 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrrad am Albert-Einstein-Platz gestürzt. Ein 36-Jähriger soll darauf das Fahrrad an sich genommen haben. Der Betrunkene habe mehrmals das Rad gegen den Gestürzten gerollt, der noch am Boden lag. Schließlich soll er auch noch nach ihm getreten haben, schilderten Zeugen. Einen Passanten, der schlichten wollte, habe er ebenfalls angegriffen und geschlagen. Die Polizei nahm den 36-Jährigen vorübergehend fest. Er war stark betrunken. Deshalb blieb er anschließend bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam auf der Polizeiwache.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 36-Jährige in seinem Zustand auch noch mit einem Elektroroller gefahren sei. Außerdem sollen Zeugen ihn auf dem Roller, möglicherweise auch noch später bei der Tat, gefilmt haben. Diese Aufnahmen könnten nach Einschätzung der Polizei für das Verfahren von erheblicher Bedeutung sein. Deshalb bittet die Polizei Zeugen der Vorfälle, insbesondere diejenigen, die die Vorfälle gefilmt haben, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

