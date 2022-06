Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Illingen - Ottweilerstraße (ots)

Der Unfallgeschädigte parkte seinen Pkw am 25.06.2022 im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr, in der Ottweilerstraße, 66557 Illingen in Höhe des Wohnanwesens 3 am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Fahrer befährt zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw die Ottweilerstraße in Fahrtrichtung Josefstraße und kollidierte aus bislang unbekannten Gründen mit dem linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Am unfallgeschädigten Pkw entstand Sachschaden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

