POL-NK: Verkehrsunfall am Fussgängerüberweg

Neunkirchen - Lindenallee (ots)

Am Montag, den 27.06.22 gegen 19:00 Uhr, kam es am Fussgängerüberweg in der Lindenallee vom Lübbener Platz in Richtung Stummplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer war bei ROT über die Fussgängerampel gefahren und mit dem Fahrzeug kollidiert. Der Radfahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Gegen ihn wird eine Strafanzeige gefertigt.

