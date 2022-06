Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt mit möglichem Verkehrsunfall

Hangard/Wiebelskirchen (ots)

Am 25.06.22 gegen 03:40 Uhr wurde der PI Neunkirchen mitgeteilt, dass eine alkoholisierte Person zwischen Hangard und Wiebelskirchen mit einem Ford Fiesta, Farbe: schwarz, unterwegs sei. Durch Polizeikräfte konnte die Person in Wiebelskirchen festgestellt werden. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen im Frontbereich auf. Zudem hatten teilweise die Airbags ausgelöst. Der 19 jährige Fahrer war leicht verletzt (Prellungen, Schürfwunden) und augenscheinlich stark alkoholisiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die mögliche Unfallörtlichkeit bei der Sachschaden am Fahrzeug entstanden ist konnte bis dato noch nicht festgestellt werden, mögliche Unfallzeugen oder Beteiligte sind ebenfalls nicht bekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell