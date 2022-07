Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots)

Rositz: Am Sonntag (24.07.2022), gegen 04:45 Uhr eskalierte offenbar in der Talstraße ein verbaler Streit zwischen mehreren Personen. In der Folge des Streites gerieten zwei Männer (25, 33) körperlich aneinander und verletzten sich leicht. Einer der Angreifer (33) riss im Rahmen des Streites zwei Latten von einem Zaun ab und bedrohte fortfolgend weitere Anwesende vor Ort. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte die Auseinandersetzung schließlich beendet und die Personen getrennt werden. In der Folge leiteten die Altenburger Polizeibeamten die Ermittlungen zum Körperverletzungsdelikt ein. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell