Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Geschwindigkeitskontrolle

Kuhardt (ots)

Am Mittwochmittag wurde in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Rheinstraße in Kuhardt durchgeführt. Hierbei ergaben sich 24 Geschwindigkeitsverstöße. Der "Spitzenreiter" wurde bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 51 km/h gemessen. Weiterhin wurden sieben Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel beanstandet.

