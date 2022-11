Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots)

Landau - Gefährliche Körperverletzung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.11.2022: https://s.rlp.de/mJf9W

Die 86-Jährige erlitt eine Stichwunde und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der 56-jährige Tatverdächtige wurde am 29.11.2022 dem Ermittlungsrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 56-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

