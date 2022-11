POL-PDLD: Rülzheim - Alkoholisiert von Unfallörtlichkeit geflüchtet

Germersheim (ots) - Am Dienstagmorgen wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Mozartstraße in Germersheim durchgeführt. Hierbei ergaben sich fünf Geschwindigkeitsverstöße. Der "Spitzenreiter" wurde bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h gemessen. Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge beanstandet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

