POL-PDLD: Edenkoben - Betrug mittels WhatsApp

Landau in der Pfalz (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 26.11.2022, 23:00 Uhr und dem 28.11.2022, 07:45 Uhr wurde in der Cornichonstraße in Landau in der Pfalz die Windschutzscheibe eines geparkten PKW beschädigt. Darüber hinaus wurde unweit dieser Tatörtlichkeit ein Blumenkübel umgeworfen. Ein Schaden entstand hierbei nicht. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen erfasst. Zeugen werden daher gebeten, sich ...

