POL-PDLD: Maikammer - Polizei fahndet nach der Ziege Emma

Rülzheim (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr konnte ein Unfallzeuge beobachten wie ein Fahrzeugführer ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel in der Kuhardter Straße in Rülzheim beschädigte und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Unfallverursacher ermittelt und an seiner ...

mehr