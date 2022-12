Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 52-Jähriger in Untersuchungshaft (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.12.2022/19.48 Uhr

Der 52-Jährige, der - wie bereits berichtet - für den Tod einer 20-jährigen Verwandten und eines 23-jährigen Freundes des Opfers verantwortlich sein soll, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Beschuldigte am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

Eine rund 30-köpfige Ermittlungsgruppe arbeitet mit Hochdruck an der vollständigen Rekonstruktion des Tatgeschehens und der Klärung des Tatmotivs. Im Laufe des Donnerstags fanden unter anderem neben weiteren Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort noch umfangreiche Suchmaßnahmen nach weiteren Spuren oder auch eventuell weggeworfenen Gegenständen mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz statt.

Am Nachmittag wurden die beiden Opfer obduziert. Diese bestätigte, dass der 23-Jährige, auf den der Tatverdächtige am Mittwochmittag auf dem Ziegelplatz mehrere Schüsse abgegeben haben soll, an den Folgen der dabei erlittenen Verletzungen starb. Auch die Frau, deren Leichnam am Mittwochabend auf dem Grundstück der Wohnanschrift vergraben aufgefunden worden war, war nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis Opfer einer Gewalttat geworden. Details können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht veröffentlicht werden. Der Beschuldigte macht weiterhin von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. (ak)

