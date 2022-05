POL-NI: Nienburg - Anwohner melden Knallgeräusche

Nienstädt (ots) - (ma) Am frühen Montagmorgen sind Unbekannte in das Tankstellengebäude an der Hannoverschen Straße in Nienstädt eingestiegen. Der Einbruch hat nach den bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von ca. 01.30 bis 01.45 Uhr stattgefunden. Der oder die Täter warfen einen Gullydeckel in die Glasscheibe des Kassenbereichs und entnahmen nach einer vorläufigen Schadensaufstellung eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln aus der Auslage. Zeugenhinweise zu ...

