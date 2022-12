Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Überfall auf Juwelier

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Ein 58-Jähriger ist am Freitagmorgen mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann befuhr gegen 7.10 Uhr mit einem Renault Master die L 210 von Kohlberg herkommend in Richtung Metzingen. Im Bereich der ersten Haarnadelkurve geriet der Wagen nach links in den Grünstreifen und prallte gegen einen Zaun. Hierbei wurde der 58-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Transporter, an dem sich der Sachschaden auf circa 25.000 Euro belaufen dürfte, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch ein Vertreter des Umweltschutzamts des Landratsamts Reutlingen vor Ort. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Juweliergeschäft in Echterdingen überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße ist am Freitagmorgen von einem Unbekannten überfallen worden. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge betrat der Mann kurz nach neun Uhr den Laden. Mit einem Gullideckel beschädigte er eine Vitrine und entwendete daraus Schmuck, unter anderem Armbanduhren. Zudem forderte er von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld und nahm dieses aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in die Bernhäuser Straße, über die Bäckergasse in Richtung Schafrain. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die mehrere Streifenwagenbesatzungen von Landes- und Bundespolizei, ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führten bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten. Dieser wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 175 bis 180 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit war der schwarz maskierte Mann mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Oberteil mit "Boss"-Aufdruck auf der Vorderseite und einem dunklen Mantel bekleidet. Dieser Kleidung entledigte er sich auf der Flucht und trug danach mutmaßlich eine helle Jeans und einen Kapuzenpullover. Den Schachtdeckel hatte er offenbar zuvor in der Backhausgasse entfernt. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell