POL-RT: Randalierer, Einbrüche, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Diebstahl von Pkw-Schlüssel, Körperverletzung, Versuchtes Tötungsdelikt (Nachtrag)

Alkoholisiert randaliert und in Geschäft eingebrochen

Am Samstagmorgen sind in Reutlingen drei Männer randalierend durch die Innenstadt gezogen. Kurz nach Mitternacht warfen sie in der unteren Wilhelmstraße zunächst Stühle gegen Schaufenster verschiedener Läden und Gaststätten. Anschließend begaben sie sich zur nahegelegenen Nikolaikirche, wo sie ein Plakat des Corona-Testzentrums von der Wand rissen. Zum Schluß warfen sie mit einem mitgeführten Fahrrad und einer Glasflasche die Scheibe eines Modegeschäftes ein und betraten dieses kurzzeitig. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung flüchtete das Trio. Während zwei der Männer im Nahbereich festgenommen wurden, konnte der dritte unerkannt mit seinem Fahrrad entkommen. In Tatortnähe wurde eine Geldkassette mit Bargeld aufgefunden, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Modegeschäft stammt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 26 Jahren standen unter Alkoholeinwirkung. Der ältere sperrte sich gegen die Identitätsfeststellung und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten, ferner wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der 25-Jährige wurde nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Metzingen (RT): Fußgängerin angefahren

Am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr, ist es in der Schreiberei zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Der 69-jährige Fahrer eines Peugeot 208 befuhr den verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Nürtinger Straße, als eine 81 Jahre alte Frau die Straße von links kommend zu Fuß überquerte. Der Mann bemerkte die Frau zu spät und erfasste sie frontal mit seinem Pkw. Die ältere Dame zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig zu einer nahegelegenen Arztpraxis. Am Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Hochdorf (ES): Einbruch (Zeugenaufruf)

Am Freitag ist ein Wohnhaus in der Bachstraße von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.40 Uhr kletterte der Täter über einen Balkon und stieg über ein Fenster in das Schlafzimmer ein. Auf der Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er sämtliche Räume und Behältnisse und entwendete letztendlich einen Gegenstand im Wert von etwa hundert Euro, ferner entstand ein Sachschaden in ähnlicher Höhe. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07021/501-0 um Zeugenhinweise.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugschlüssel aus Pkw entwendet

Ein Fahrzeugschlüssel ist am frühen Samstagmorgen aus einem unverschlossenen Pkw entwendet worden. Ein 55 Jahre alter Lenker eines VW Touran stellte sein Fahrzeug gegen 01.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Karlstraße ab, um im Nahbereich etwas zu erledigen. Hierbei versäumte er, den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss zu entnehmen und das Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Während der etwa zehnminütigen Abwesenheit des VW-Fahrers entwendete ein bislang unbekannter Täter den Fahrzeugschlüssel aus dem Fahrzeug heraus. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen / Nachtrag und Korrektur zur Pressemeldung vom 23.12.2022, 11.44 Uhr, Auseinandersetzung

In der ursprünglichen Pressemeldung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31 Jahre alten Mann, nicht um einen 41-Jährigen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und nachfolgende korrigierte und ergänzte Pressemitteilung zu verwenden:

Mössingen (TÜ): Nach Streit mit Mitbewohner: Haftbefehl gegen 31-Jährigen erlassen

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Richard-Burkhardt-Straße ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 31 Jahre alten Mann.

Ihm wird zur Last gelegt, seinem 26 Jahre alten Mitbewohner im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer nach ersten Erkenntnissen mehrere Verletzungen zugefügt zu haben, die im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der tunesische Staatsangehörige, der im Anschluss an die medizinische Versorgung nach der Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen worden war, wurde am Samstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen und des Polizeipostens Mössingen, insbesondere auch zu den drei noch unbekannten Begleitern des 31-Jährigen dauern an.

Bisingen (ZAK): Mehrfach ins Gesicht geschlagen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen in Bisingen gekommen. Ein stark alkoholisierter, 21 Jahre alter Mann begab sich gegen 01.00 Uhr von einer in der Hauptstraße befindlichen Gaststätte aus zu Fuß in Richtung Marktplatz. Unterwegs traf er in der Klingenbachstraße auf einen 22-jährigen Mann, wobei es zwischen den Personen zu einem kurzen Wortwechsel kam. Im weiteren Verlauf trennten sich die beiden Personen, trafen jedoch kurze Zeit später wieder aufeinander. Erneut kam es zu einem Wortwechsel, woraufhin der 22-Jährige dem 21-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug, dieser letztlich zu Boden ging und leichte Verletzungen im Gesicht davontrug. Der genaue Hintergrund der Tat ist bislang unklar. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

