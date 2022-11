Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Obersontheim: Schwelbrand an Gebäude

Aalen (ots)

Kurz vor 14:30 Uhr am Freitag wurde über die Integrierte Leitstelle ein Gebäudebrand in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war zunächst kein Brand zu erkennen. Die Feuerwehr verschaffte sich einen Überblick und stellte einen Schwelbrand am Gebälk des alten Gebäudes fest. Der 66-jährige Bewohner des Gebäudes ist wohlauf. Am Gebäude selbst dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes ist derzeit die K2641 zwischen Obersontheim und Bühlertann gesperrt. Die Feuerwehren Obersontheim, Bühlertann und Bühlerzell sind mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 45 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell