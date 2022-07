LPI-EF: Einbruch in Kindertagesstätte

Landkreis Sömmerda (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag waren Diebe auf dem Bahngelände in Straußfurt am Werk. Mit passendem Gerät hoben sie einen Radlader an und stahlen von dem Baustellenfahrzeug drei Räder im Wert von 2.000 Euro. Möglicherweise wurden die Diebe bei ihrer Tat gestört. Die Polizei sucht daher Zeugen, die auf dem Gelände in der Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zur Tat oder den Tätern geben können. ...

