POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Geldspielautomat aufgebrochen & Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Wohnungseinbruch Am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 20.50 Uhr und 21.30 Uhr wurde in der Danziger Straße in die Wohnung einer Doppelhaushälfte eingebrochen. Die Täter kletterten an einer Dachrinne auf den Balkon des ersten Stockwerks und öffneten dort gewaltsam ein ...

