Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Nötigung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs L 119 St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 21.05.2022 kam es gegen 20:05 Uhr zu einer Nötigung sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L119 von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung St. Ingbert. Hierbei näherte sich ein grauer Audi A3 mit SB-Kreiskennzeichen auf der vorgenannten Landstraße dem Fahrzeug des Geschädigten. Hier wurde im Anschluss mehrfach versucht, den Geschädigten auszubremsen sowie am Weiterfahren zu hindern. Im Anschluss verließ der Fahrer des Audi die Örtlichkeit in Richtung St. Ingbert.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können oder wurde in irgendeiner Weise gefährdet, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell