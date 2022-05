Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand in einem Toilettenhäuschen in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 18.05.2022 gegen 13:45 Uhr wurde am Rendezvous-Platz in 66386 St. Ingbert-Mitte das Innere eines Toilettenhäuschens durch eine bislang unbekannte Person in Brand gesteckt. Die Höhe des Gesamtschadens kann nach derzeitigem Stand noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

