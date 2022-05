Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugenaufruf nach Unfall auf der BAB 6 in Höhe St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 18.05.2022, gegen 06:05 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 kurz hinter der Anschlussstelle St. Ingbert West in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Kastenwagen (polnisches Kennzeichen) und einem weißen SUV der Marke VW (französisches Kennzeichen). Da der Unfallhergang bei der Unfallaufnahme nicht vollständig geklärt werden konnte, werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter 06894/1090, in Verbindung zu setzen.

