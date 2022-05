Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl aus Cabrio

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (7. Mai 2022) zwischen 15:30 und 16:30 Uhr aus einem Cabrio, das auf der Klosterstraße abgestellt war, eine Jacke entwendet. Der Audi A3 war mit geöffnetem Verdeck gegenüber einer Metzgerei geparkt, die Jacke lag auf der Beifahrerseite. In dem Kleidungsstück befanden sich ein Smartphone und persönliche Dokumente. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell