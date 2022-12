Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Diebstahl von Kraftstoff

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand einer Gartenhütte

Aus unbekannter Ursache ist am Montagmorgen in der Kleingartenanlage Schafweide eine Gartenhütte in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei waren gegen 6 Uhr alarmiert worden, dass eine Hütte neben der Kreissstraße 1215 im Bereich Sirnau brennen würde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine etwa zwölf Quadratmeter große Laube fest, welche in Vollbrand stand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Während der Löscharbeiten musste die K 1215 kurzzeitig gesperrt werden. Am Brandobjekt dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Kirchheim unter Teck (ES): Brand in Umspannwerk

Ein Brand im Umspannwerk hat am Sonntagabend zum Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gesorgt. Gegen 18 Uhr teilten Anwohner aus dem Bereich Hahnweidstraße mit, einen lauten Knall gehört und Lichtbögen gesehen zu haben. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im hinteren Bereich des Areals einen Isolatorenbrand an einer Trafostation fest. Die Feuerwehr, welche mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte aufgrund der Gefahr des elektrischen Stroms die Löscharbeiten zunächst nicht einleiten. Erst nachdem der Bereich durch Mitarbeiter des zuständigen Stromversorgers spannungsfrei geschaltet war, konnte mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Ebenso blieb die Stromversorgung durchgehend aufrechterhalten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Weilheim an der Teck (ES): Adventskranz in Brand geraten

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines verrauchten Gebäudes ist es am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr in der Otto-Hahn-Straße gekommen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte zuvor bemerkt, dass in einer Wohnung der Adventskranz brannte. Da der Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, verständigte der Nachbar dessen Angehörige, welche in die Wohnung eilten und den Adventskranz ablöschten, bevor das Feuer sich ausbreiteten konnte. Die Feuerwehr, welche vorsorglich mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückte, belüftete das Gebäude wegen des verbliebenen Brandrauchs.

Neuffen (ES): Diebstahl von Kraftstoff

Unbekannte haben am Sonntagabend in der Daimlerstraße aus drei Sattelzugmaschinen Diesel gestohlen. Gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Passant die aufgebrochenen Tanks sowie die mit Diesel verunreinigte Fahrbahn. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Neuffen vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell