POL-RT: Pkw-Aufbruch, Betrug, Verkehrsunfälle, Wildunfall

Heckscheibe eingeschlagen und Sonnenbrille entwendet

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch an einem auf dem Parkplatz Bösmannsäcker an der Tübinger Straße geparkten Pkw zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.15 Uhr schlug der Täter die Heckscheibe eines Chrysler ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine hochwertige Sonnenbrille. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben zwei Insassen eines Smart bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf dem Elisenweg erlitten. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 2.45 Uhr mit seinem Smart ForTwo die Straße vom Fluggelände in Richtung Pfullingen, als in einer Rechtskurve offenbar ein Tier die Fahrbahn querte. Der junge Mann versuchte noch auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Smart gegen einen Erdhügel. Sowohl der 18 Jahre alte Fahrer als auch sein 20-jähriger Beifahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Smart, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall auf Verzögerungsstreifen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der B27 bei Bonlanden. Ein 36-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf dem Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost fuhr er in das Heck des vor ihm verkehrsbedingt langsamer fahrenden Tesla einer 31-Jährigen. Während die Tesla-Fahrerin zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde der 36-Jährige vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Ostfildern (ES): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben in den vergangenen Tagen eine Seniorin aus Ostfildern um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Frau erhielt eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihr vermeintliches Kind ausgab. Anschließend forderte der Betrüger die Seniorin auf, mehrere tausend Euro zu überweisen, da das Geld dringend benötigt werde. Dem kam sie nach und überwies den Betrag. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (mr)

Neuffen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Kirchheimer Straße in Neuffen ist am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, eingebrochen worden. Mehrere bislang unbekannte Täter drangen über eine aufgehebelte Kellertür ins Innere und durchsuchten in sämtlichen Etagen die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dußlingen (TÜ): Wildunfall mit fünf Fahrzeugen

Ein Wildunfall mit fünf Fahrzeugen hat sich am späten Mittwochabend auf der B 27 ereignet. Ein 59-Jähriger war kurz nach 23.30 Uhr mit einem Sprinter auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Dußlingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Gomaringen überquerte ein Wildschwein die B 27 von rechts nach links und wurde von dem Sprinter erfasst. In der Folge fuhren vier weitere Pkw-Lenker über das Tier. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstanden. (ms)

Rangendingen (ZAK): Unter Alkoholeinfluss verunglückt

Eine alkoholisierte 29-Jährige hat in der Nacht zum Donnerstag einen Verkehrsunfall auf der K7165 verursacht. Die Frau war gegen 3.45 Uhr mit ihrem Opel auf der Kreisstraße von Bietenhausen kommend in Richtung Hirrlingen unterwegs. Dabei kam sie im Bereich einer Linkskurve mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Die 29-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Die Frau, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste anschließend eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. (rn)

