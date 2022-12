Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomaten geknackt, Unfälle, Brände, Körperverletzungen, Einbruch, Vor Polizei davongefahren

Reutlingen (ots)

Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Freitag ist in der Karl-Henschel-Straße ein Zigarettenautomat auf noch unbekannte Art und Weise gesprengt worden. Gegen 2.50 Uhr entdeckte ein Zeuge das beschädigte Gerät und verständigte die Einsatzkräfte. Eine Fahndung nach dem Täter, der Bargeld und Tabakwaren an sich genommen haben und damit bereits zuvor unerkannt geflüchtet sein dürfte, verlief ohne Erfolg. Die Höhe des angerichteten Sachschadens und der Wert der möglichen Beute stehen noch nicht fest. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/93940 an den Polizeiposten Reutlingen-West erbeten. (rn)

Pfullingen (RT): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Donnerstagabend hat sich gegen 18.20 Uhr auf der Marktstraße in Pfullingen ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem PKW Mercedes auf der Marktstraße von Reutlingen kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte daraufhin mit dem VW Golf eines 28-Jährigen, der in diesem Moment von der Daimlerstraße nach rechts in die Marktstraße abbog. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrer im Golf leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von circa 25.000 Euro, der Schaden am Golf wird mit circa 3.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

Münsingen (RT): Thuja-Hecke in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend, gegen 20.25 Uhr, zu einer brennenden Thuja-Hecke nach Auingen ausgerückt. Offenbar aufgrund eines Böllers hatte die Hecke in der Heinestraße Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die insgesamt zehn Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 14 Jahre alter Rollerfahrer hat am Donnerstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 19.45 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung der mit zwei Personen besetzte Motorroller im Ortsteil Neckarhalde aufgefallen. Als sie kontrolliert werden sollten, fuhr der 14-Jährige ohne die Anhaltezeichen zu beachten über einen Feldweg und eine Wiese in Richtung Rüdern davon. Im Hinterer Holzweg kippte der Roller aufgrund eines Fahrfehlers zur Seite und der Fahrer sowie sein 16 Jahre alter Mitfahrer stürzten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Die beiden Jugendlichen konnten nach mehreren Metern eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Beide hatten sich bei dem Sturz nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, verfügt der 14-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem waren an dem Roller nicht für diesen ausgegebene Kennzeichen angebracht. Das Zweirad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden war, wurde zur weiteren technischen Prüfung sichergestellt. (rn)

Unterensingen (ES): Gegen Leitplanken geprallt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 21-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag auf der B313 erlitten. Die Frau war gegen 0.10 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße von Nürtingen kommend in Richtung Plochingen unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve kurz vor der Anschlussstelle der Autobahn kam sie offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Anschließend drehte sich der Pkw und schleuderte in die rechten Leitplanken. Die 21-Jährige musste zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre A-Klasse wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

Im Laufe des Donnerstagabends ist in ein Wohnhaus am Ortsrand von Echterdingen eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 17.15 Uhr und 23.40 Uhr über eine aufgehebelte Balkontüre Zutritt zum Gebäude in der Waldenbucher Straße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Einbrecher Schmuck und Bargeld. Die Gesamthöhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. (ah)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomaten aufgebrochen

Drei Männer haben am frühen Freitagmorgen einen Zigarettenautomaten in Leinfelden aufgebrochen und leergeräumt. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Trio kurz nach 4.30 Uhr, wie es sich an dem Automaten an der Ecke Uhland-/Schulstraße zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Polizei konnten die Täter unerkannt in Richtung Zeisigweg flüchten. In einem mitgeführten Sack nahmen sie die Zigarettenpackungen aus dem aufgebrochenen Automaten mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Über die Anzahl der gestohlenen Zigaretten liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Mit Feuerwerkskörpern Müll entzündet

Dank aufmerksamer Zeugen ist in der Nacht zum Freitag ein Brand rechtzeitig entdeckt worden. Bislang unbekannte Täter zündeten kurz vor 0.30 Uhr verbotenerweise Feuerwerkskörper zwischen zwei Wohnhäusern in der Harthäuser Hauptstraße. Hierdurch gerieten Müllsäcke in einem Rollwagen in Brand. Zwei Pkw-Lenker sahen die Flammen, hielten an und bekämpften mit dem Feuerlöscher eines Anwohners den Brand. Durch das Feuer war an einer Hausfassade ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Ein Zeuge sah eine Gruppe Jugendlicher in Richtung Grötzingen laufen. Ob sie die Böller gezündet haben, kann noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Denkendorf (ES): Ladendieb schlägt Angestellten

Ein Ladendetektiv ist am Donnerstagnachmittag von einem Dieb mehrfach geschlagen worden. Der Angestellte beobachtete gegen 15.45 Uhr, wie der 33-Jährige in einem Discounter in der Köngener Straße mehrere kleine Likörflaschen in seine Jackentasche steckte und diese nicht bezahlte. Als er den Dieb nach dem Passieren der Kasse ansprach, schlug ihm dieser mehrfach mit der Faust ins Gesicht und rannte davon. Der Angestellte lief ihm nach und wurde, als er ihn in der Neuhäuser Straße einholen konnte, nochmals geschlagen. Zusammen mit Zeugen, die ihm zu Hilfe gekommen waren, konnte er den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Detektiv musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (ms)

Neckartailfingen (ES): Von Unfallstelle geflüchtet

Ein Unfallflüchtiger ist am Donnerstagabend von aufmerksamen Zeugen gestellt worden. Der 25-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit einem Kleinbus der Marke Mercedes-Benz Vito von der Tübinger Straße nach links auf die Alleenstraße abgebogen. Hierbei kam er zu weit nach rechts, überfuhr mit seinem Fahrzeug einen metallenen Begrenzungspfosten und riss sich hierbei die Ölwanne auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er davon. Nach etwa 500 Metern musste der Unfallverursacher seinen Vito aufgrund der Unfallschäden auf dem Parkplatz eines Discounters abstellen. Anschließend lief er zu Fuß davon. Der Mann wurde jedoch von mehreren Zeugen verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 25-Jährige stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,4 Promille. Zudem fiel ein Drogentest positiv aus. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an dem Kleinbus wird auf 10.000 Euro und an dem Pfosten auf 500 Euro geschätzt. Zum Abstreuen des ausgelaufenen Öls und der Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. (ms)

Nürtingen (ES): Kinderwagen von Pkw erfasst

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein kleines Kind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Nürtingen erlitten. Eine 61 Jahre alte Frau überquerte mit einem Kinderwagen gegen 17.20 Uhr die Schulze-Delitzsch-Straße. Hierbei lief sie ohne stehenzubleiben über eine Verkehrsinsel hinweg und betrat anschließend, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn. Ein in Richtung Roßdorf fahrender 73 Jahre alter BMW-Lenker erfasste den Kinderwagen, der dadurch auf die Gegenfahrspur fiel. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle musste der zwei Jahre alte Junge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. (ms)

Gomaringen (TÜ): Mann von Jugendlichem geschlagen

Ein Mann ist am Donnerstagabend von einem Jugendlichen zu Boden geschlagen worden und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-Jährige war gegen 18.40 Uhr in Begleitung seiner Tochter und zwei Hunden in der Haydnstraße unterwegs. Im Bereich der dortigen Tennishalle befanden sich zwei Jugendliche, die verbotenerweise Böller zündeten. Der 56-Jährige sprach sie darauf an und meinte, sie sollen das unterlassen, da seine Tiere erschrecken würden. Einer der beiden ging daraufhin zu dem Mann und schlug ihn unvermittelt ins Gesicht, worauf der 56-Jährige zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort waren die Jugendlichen geflüchtet. Sie sind etwa 16 Jahre alt und waren dunkel bekleidet. Der Täter hat dunkelblonde, kurze Haare. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung

Am frühen Freitagmorgen ist es zu einer Auseinandersetzung in der Marktgasse gekommen. Gegen 2.40 Uhr war es in einer dortigen Gaststätte zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 21-Jährigen und dessen 25 Jahre alten Begleiter und zwei 32 und 33 Jahre alten Männern gekommen. Der Streit verlagerte sich in der Folge nach draußen, wo der 21-Jährige und der 25-Jährige auf ihre Kontrahenten eingeschlagen sowie die Eingangstür der Gaststätte beschädigt haben sollen. Die beiden 32 und 33 Jahre alten Männern erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen. (rn)

Geislingen (ZAK): Brand in Erlaheim

Zum Brand eines Holzunterstands in die Josefstraße sind Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen, gegen 4.25 Uhr, ausgerückt. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte ein darin abgestelltes Behältnis mit Asche die Pfosten des leeren Unterstands in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr, die mit 46 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

Hechingen (ZAK): Mutmaßlicher Gartenhausaufbrecher geschnappt

Wegen des Versuchs des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Freitagmorgen gegen einen 52-Jährigen. Der einschlägig polizeibekannte Mann steht im Verdacht, gegen Mitternacht den Zaun eines Schrebergartens in der Straße Am Schloßberg beschädigt zu haben und dadurch auf das Grundstück gelangt zu sein. Anschließend machte er sich an der Tür des Gartenhauses zu schaffen, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Ein aufmerksamer Gartenhausbesitzer und dessen Begleiter bemerkten den Mann und konnten ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festhalten. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Bei einer Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem diverses Werkzeug. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Morgens wieder auf freien Fuß gesetzt, bevor er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an. (rn)

Bitz (ZAK): Kleidercontainer in Brand geraten

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Freitag ein Altkleidercontainer in der Hermannsdorfer Straße in Brand geraten. Gegen Mitternacht wurde das Feuer bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus und löschte den in Vollbrand stehenden Container. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rn)

