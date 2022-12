Ulm (ots) - In der kommenden Woche steht das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts, das sogenannte "IFZ", an verschiedenen Orten des Polizeipräsidiums Ulm. - Am Dienstag, 06.12.2022, von 10 Uhr bis 18 Uhr, steht das IFZ auf dem Ulmer Münsterplatz beim Wochen- beziehungsweise Weihnachtsmarkt. - Am Mittwoch, ...

