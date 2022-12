POL-OG: Offenburg - Unter Drogeneinfluss aufgefahren

Lahr (ots) - Eine aufmerksame Zeugin konnte hören, wie sich am Montag gegen 3:50 Uhr mehrere Täter an einer Gaststätte in der Straße "Seepark" zu schaffen machten. Die Einbrecher gelangten durch gewaltsames öffnen eines Fensters in den Schankraum des Lokals und entwendeten drei Handys der Marke "Samsung". Durch eine sofortige Fahndung mehrere Polizeistreifen ...

mehr