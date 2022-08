Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Handtaschendiebstahl im Bahnhof; Bundespolizei bittet um Mithilfe

Elmshorn (ots)

Einer Reisenden wurde vermutlich beim Ausstieg aus dem Zug im Bahnhof Elmshorn die Handtasche gestohlen. In der Tasche befanden sich unter anderem zwei hochwertige Fingerringe, deren Verlust die Besitzerin jetzt beklagt.

Am Nachmittag des 05.08.2022 kam es vermutlich im Bahnhof Elmshorn zu einem Handtaschendiebstahl. An dem Tag herrschte auf dem Bahnsteig dichtes Gedränge den der/die Dieb/e nutzten, um die Tasche in ihren Besitz zu bringen. Eine Reisende war mit dem Zug auf dem Weg von Hamburg nach Westerland unterwegs. In Elmshorn musste sie umsteigen und dann noch einige Zeit auf dem Bahnsteig auf ihren Anschlusszug warten. Als die Frau in Westerland ankam, stellte sie den Verlust ihrer olivfarbenen Damenhandtasche von Tumi, eine sogenannte Crossover Tasche, fest. Sie brachte den vermeintlichen Diebstahl sofort im Polizeirevier Westerland zur Anzeige, konnte allerdings zum genauen Ort, Zeitpunkt oder Täter keine Angaben machen.

Jetzt bittet die Bundespolizei in Flensburg die Bevölkerung um ihre Mithilfe! Wer kann Angaben zu dem Verbleib, möglicherweise auch zu etwaigen Verkaufsangeboten der Ringe (siehe Bild) machen? Es handelte sich bei Ring 1 um einen 750er Roségoldring mit Rauchquarz (sieht aus wie Gelbgold) vom Juwelier Bramfeld & Gutruf in Hamburg und bei Ring 2 um einen 750er Gelbgold-/Brillantring ca. 1,3 kt Diamant, Einzelanfertigung/Unikat vom Juwelier Uwe Becker aus Gütersloh. Hinweise, die bei Bedarf auch vertraulich entgegengenommen werden können, nimmt die Bundespolizei in Flensburg unter 0461/31320 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

