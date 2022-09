POL-MK: Mülltonnenbrand

Hemer (ots) - In einer Wohnung in der Dürerstraße kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, zum wiederholten Mal in derselben Nacht zu einer Ruhestörung. Zur Verhinderung weiterer Ruhestörungen wurde deshalb die Hauptstörerin, die 30-jährige Wohnungsmieterin, in Gewahrsam genommen. Als die Polizeibeamten den Ausweis der 30-Jährigen mit deren Einverständnis aus der Wohnung holen wollten, griff der ...

mehr