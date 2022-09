Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ruhestörung endet mit Angriff auf Polizeibeamte

Hemer (ots)

In einer Wohnung in der Dürerstraße kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, zum wiederholten Mal in derselben Nacht zu einer Ruhestörung. Zur Verhinderung weiterer Ruhestörungen wurde deshalb die Hauptstörerin, die 30-jährige Wohnungsmieterin, in Gewahrsam genommen. Als die Polizeibeamten den Ausweis der 30-Jährigen mit deren Einverständnis aus der Wohnung holen wollten, griff der 27-Jährige Freund der Mieterin einen Polizeibeamten unvermittelt an, indem er ihm gegen die Arme und den Kopf schlug. Durch mehrere Polizisten konnte der 27-Jährige überwältigt werden. Während der Fesselung bedrohte, bespuckte, kniff und Kratze der 27-Jährige die Einsatzkräfte. Neide verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Neben einer Anzeige wegen der Ruhestörung, gab es für den 27-Jährigen eine weitere Anzeige für einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Sie verblieben dienstfähig. (schl)

