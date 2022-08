POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 31-Jähriger bringt mindestens 50 gefälschte Impfausweise in Umlauf

Delmenhorst (ots) - Bereits am Wochenende 20./21.08.2022 haben bislang unbekannte Täter in Burhave ein Mofa entwendet. Das Mofa war am Samstagmorgen verschlossen am Fahrradstand der Haltestelle an der Rüstringer Straße / Butjadinger Straße (nahe des Seniorenheimes) abgestellt worden. Als die Geschädigte am Sonntagabend ihr mintgrünes Mofa Peugeot im Wert von ...

mehr