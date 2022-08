Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unbekannte entwenden Mofa in Burhave +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Wochenende 20./21.08.2022 haben bislang unbekannte Täter in Burhave ein Mofa entwendet. Das Mofa war am Samstagmorgen verschlossen am Fahrradstand der Haltestelle an der Rüstringer Straße / Butjadinger Straße (nahe des Seniorenheimes) abgestellt worden. Als die Geschädigte am Sonntagabend ihr mintgrünes Mofa Peugeot im Wert von knapp 2.600 Euro wieder abholen wollte, war es verschwunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

