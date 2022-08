Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannter beschädigt Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, ist ein in der Groninger Straße abgestellter Pkw beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Schaden in Höhe von circa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden von der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 entgegengenommen.

