POL-WE: Bad Vilbel: Wem gehört das Fahrrad?

Friedberg (ots) - +++ Am Sonntagmorgen brannte auf einem Flurgrundstück an der Landstraße zwischen Rockenberg und Oppershofen, auf welchem ein Industriegebiet entstehen soll, ein Baustellenbagger. Feuerwehr und Polizei befanden sich ab etwa 6 Uhr im Einsatz. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es auch zu Schäden an einer nur wenige Meter entfernt abgestellten Walze. Da offenbar auch Dieselkraftstoff der Maschinen ins ...

mehr