Polizei Köln

POL-K: 220704-3-K Einbrecher nach Zeugenhinweis auf frischer Tat gestellt und festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (4. Juli) gegen 2.30 Uhr einen 44-jährigen Mann in Köln-Mülheim festgenommen. Der Polizeibekannte soll kurz zuvor versucht haben, die Eingangstür eines Kiosk auf der Keupstraße/Clevischer Ring, aufzubrechen. Ein Zeuge hatte erkannt, wie der 44-Jährige sich an der Eingangstür zu schaffen machte und dessen mutmaßlicher Komplize die Umgebung beobachtete.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Einbrecher an einem KVB-Gleis in unmittelbarer Nähe an.

Der mutmaßliche Einbrecher ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zur flüchtigen zweiten Person geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221-229-0 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden. (gt/kk)

