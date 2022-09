POL-MK: Leblose Frau aus Seilersee geborgen

Halver/Meinerzhagen (ots) - Aufgrund einer technischen Störung sind die Polizeiwachen in Halver und Meinerzhagen derzeit von außen telefonisch nicht erreichbar. In Notfällen sollte die 110 angewählt werden. In allen anderen Angelegenheiten kann man sich die Wache Lüdenscheid wenden unter Telefon 02351/9099-0. Die Störung könnte bis Mitte nächster Woche andauern. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

