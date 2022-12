Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - In Gaststätte eingebrochen, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte hören, wie sich am Montag gegen 3:50 Uhr mehrere Täter an einer Gaststätte in der Straße "Seepark" zu schaffen machten. Die Einbrecher gelangten durch gewaltsames öffnen eines Fensters in den Schankraum des Lokals und entwendeten drei Handys der Marke "Samsung". Durch eine sofortige Fahndung mehrere Polizeistreifen konnten drei Tatverdächtige, zwei im Alter von 22 Jahren und ein 17-Jähriger im Bereich der Römerstraße festgestellt und kontrolliert werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind auf der Suche nach einem etwa 20-Jährigen, der zur Tatzeit eine schwarze Cap, schwarze Oberbekleidung, weiße Schuhe sowie helle Handschuhe getragen haben soll. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen genommen.

/ph

