POL-AC: Bewaffneter Raub auf Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots) - Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Allee am vergangenen Samstag (siehe Meldung vom 31.10.22 um 11.03 Uhr), wurde ein 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Die Aufnahmen der Überwachungskamera führten die Ermittler auf die Spur des polizeibekannten Mannes aus Aachen. Er konnte am Vormittag des 31.10.22 widerstandslos auf dem Adalbertsteinweg festgenommen werden. Bei ...

