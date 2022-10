POL-AC: Autofahrer fährt in drei geparkte Fahrzeuge

Aachen (ots) - Eine 76-jährige Frau ist am 12.10.2022 gegen 12.30 Uhr in der Adalbertstraße von einem unbekannten Mann angerempelt und zu Fall gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich in Höhe des Geschäfts "Galeria Kaufhof". Die Seniorin wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Sie musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Kurz nach dem Vorfall kümmerten sich mehrere Zeugen um die Verletzte und ...

mehr