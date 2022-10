Polizei Aachen

POL-AC: Überfall auf Tankstelle

Aachen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Samstag (29.10.22) um 18.30 Uhr eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Allee überfallen. Mit einer Pistole zwang er die Angestellten zur Herausgabe des Bargeldes. Er flüchtete anschließend in Richtung Karl-Marx-Allee. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Angestellten wurden bei dem Überfall nicht verletzt.

Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 1,70 m bis 1,75 m groß, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder dessen genaue Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell