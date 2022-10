Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der StädteRegion

StädteRegion (ots)

Die Polizei hat gestern Abend, gemeinsam der Bundespolizei und den Ordnungsämtern der Städte Präsenz- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Im Stadtgebiet Aachen bezogen sich die Kontrollen unter anderem auf den Kaiserplatz und den Adalbertsteinweg. In der Pontstraße musste das Ordnungsamt der Stadt Aachen eine Shishabar wegen fehlender Kohlenmonoxid Melder und fehlender Lüftung schließen.

Auf der Krefelder Straße und dem Prager Ring wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, hierbei wurden 1800 Fahrzeuge gemessen und über 100 Verstöße festgestellt.

In Stolberg führten die Beamten Kontrollen in Stolberg Mühle, in der Eisenbahnstraße und in der Salmstraße durch, in Alsdorf im Bereich des Annaparks. In Herzogenrath wurden, gemeinsam mit der Bundespolizei, insbesondere Personen und Fahrzeuge im Grenzbereich überprüft. Insgesamt fanden mehr als 300 Personenkontrollen statt.

Über den Aspekt der Strafverfolgung hinaus, möchten Polizei und Städteregion mit diesen Einsätzen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken und den Kontrolldruck flächendeckend aufrechterhalten. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell